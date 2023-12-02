Навіщо росіяни отруїли дружину Буданова – Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що росія причетна до отруєння жінки Кирила Буданова Маріанни Буданової. Про це він розповів в інтерв’ю 24 каналу, передає НСН.

Навіщо росіяни отруїли дружину Буданова

“Будемо об’єктивними з точки зору того, що росія, на жаль, 30 років мала “відкриті двері” з Україною. Активно відпрацьовувала не лише інформаційний, політичний чи культурний простір в Україні, а також формувала ті чи інші агентські мережі. З більшим чи меншим легендуванням вони були законсервовані або одразу себе проявляли”, – наголосив посадовець.

За словами Подоляка, також рф засилає своїх агентів до України через треті країни. Над їх виявленням тут працює СБУ.

“Їх періодично знаходить і заарештовує СБУ, яка вкрай професійно працює. Але зауважимо, що певна низка агентів з великою глибиною легендування все ще перебуває на території України. Чи мають вони доступ до чогось, чи можуть вони якісь ексцеси вчиняти? Так, можуть. Тому маємо розуміти: війна йде скрізь, навіть у Києві. Чи всі перебувають у зоні ризику? Так. Чи треба бути обережним? Безумовно. Чи треба про це говорити? Так, тому що це справедлива інформація, щоб ми відчували, що війна нікуди не зникла”, – додав він.

Він додав, що наразі триває розслідування у справі про отруєння Маріанни Буданової. За його думкою, росіяни прагнуть збільшити паніку у населення та створити на ще більший психологічний тиск на суспільство.

“Зрозуміло, що в результаті контрзаходів бачитимемо, чи в цьому є велика мережа, чи це якісь там випадкові агенти щось там робили тощо. Ціль цього зрозуміла. Знову ж таки, росія хоче отримати тут максимальне збільшення панічних настроїв, бо це буде додатковим навантаженням. Так збільшуватиметься відсоток розчарованих людей, які будуть ще до того й налякані. Психологічна тактика росії зрозуміла. Наша з вами тактика – розуміти, що ми перебуваємо у стані війни”, – підсумував Подоляк.

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