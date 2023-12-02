У Криму 2 “диверсантки” отруїли російських військових – понад 20 загиблих

У тимчасово окупованому Криму російських загарбників отруїли місцеві мешканки. Дві жінки, які представилися місцевими мешканками, прийшли на КПП військової частини в Сімферополі. Про це пише Інформатор, передає НСН.

У Криму 2 “диверсантки” отруїли російських військових

Жінки принесли сім пляшок горілки та трохи продуктів – рибу, ковбасу, хліб і сир. Російські військові випили горілку та поїли харчі, після чого у багатьох із них почалися ознаки отруєння.

За даними російських телеграм-каналів, у спиртному та продуктах містилися величезні дози миш’яку, а в одній із пляшок було виявлено стрихнін. У результаті отруєння загинули 24 російські військові, ще 11 окупантів були госпіталізовані.

Це не перший випадок отруєння російських військових у тимчасово окупованому Криму. У червні 2022 року у Сімферополі також загинуло кілька окупантів, які отруїлися їжею, яку їм принесли місцеві мешканці.

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