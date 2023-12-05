Окупанти заявили про масовану атаку на Крим вночі 5 грудня – що відомо

Неспокійна ніч на окупованому півострові – російські загарбники заявили про масовану атаку на Крим.

Міністерство оборони росії заявило, що протягом ночі та ранку 5 грудня нібито збило 41 безпілотник, які українські військові запустили по об’єктах в окупованому Криму.

Про це йдеться у двох окремих заявах російського відомства, передає НСН.

Окупанти стверджують, що над акваторією Азовського моря та над Кримом уночі чергові засоби ППО буцімто знищили 22 українські безпілотні літальні апарати та ще 13 — перехопили.

Окрім того, зранку російські засоби ППО нібито збили ще 4 українські безпілотники і 2 перехопили над акваторією Азовського моря. Про влучання російське Міноборони не уточнює.

Місцеві Телеграм-канали повідомляли про вибухи у різних районах тимчасово окупованого Криму. Зокрема, у Севастополі, Феодосії, Керчі та у районі Старого Криму. Керчинський міст перекривали більше ніж на чотири години. Також були повідомлення про відключення світла. За різною інформацією, загалом нарахували від 9 до 30 вибухів.

Telegram-канал «Крымский ветер» пише, що в Керчі під удар міг потрапити суднобудівний завод «Залив» імені Бутоми. Це одне з найбільших суднобудівних підприємств у Східній Європі. Завод відомий як будівельник військових фрегатів.

За даними «Крим.Реалії», у 2020 році завод розпочав будівництво авіаносних кораблів для флоту росії.

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