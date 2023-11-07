Окупанти заявили, що Крим цієї ночі атакували 17 безпілотників – що відомо

Окупанти заявили, що Крим цієї ночі атакували 17 безпілотників. Таку інформацію надало міноборони рф, передає НСН.

Міністерство оборони росії заявило, що вночі над окупованим Кримом та Чорним морем нібито було збито 17 безпілотників.

Згідно із заявою Міноборони, «дев’ять українських безпілотників засоби ППО знищили над акваторією Чорного моря та Кримом, ще вісім дронів перехоплено».

«Губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що уламки одного безпілотника впали у дворі приватного будинку в Орлівці, в результаті постраждав чоловік.

Про вибухи в Криму цієї ночі повідомляли в Телеграм-каналах. Їх чули у Бахчисарайському районі, Севастополі, Саках та Новофедорівці. Окупанти заявили про роботу ППО.

Нагадаємо, 4 листопада ЗСУ завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу «Затока» у тимчасово окупованій Керчі. Росіяни визнали, що внаслідок атаки було пошкоджено військовий корабель.

ЗМІ опублікували супутникові знімки заводу в Керчі а ЗСУ показали, як виглядає новий російський корабель «Аскольд» після українських ударів.

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