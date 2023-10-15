Цієї ночі росію атакували 27 безпілотників. Про таке заявили у міноборони країни-агресорки. А в соцмережах публікують відео вибухів, передає НСН.

У міноборони рф запевняють, що упродовж ночі нібито засобами ППО було перехоплено усі 27 українських безпілотних літальних апаратів.

Із них 18 збили над Курською областю і 2 – над Бєлгородською, – йдеться у повідомленні

Де було збито ще 7 дронів, не повідомляється

Цієї ночі росію атакували 27 безпілотників: відео

У мережі публікують відео атаки у Бєлгородській і Курській областях.

Так було у Бєлгородській області.

А це Курська.

Ще новини України і світу: Наймасштабніша атака безпілотників на Крим сталася вночі 21 вересня (відео)

Наш Телеграм