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Тег:
ВійнаРосія

Цієї ночі росію атакували 27 безпілотників (відео)

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Цієї ночі росію атакували 27 безпілотників (відео)
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Цієї ночі росію атакували 27 безпілотників. Про таке заявили у міноборони країни-агресорки. А в соцмережах публікують відео вибухів, передає НСН.

У міноборони рф запевняють, що упродовж ночі нібито засобами ППО було перехоплено усі 27 українських безпілотних літальних апаратів.

Із них 18 збили над Курською областю і 2 – над Бєлгородською, – йдеться у повідомленні

Де було збито ще 7 дронів, не повідомляється

Цієї ночі росію атакували 27 безпілотників: відео

У мережі публікують відео атаки у Бєлгородській і Курській областях.

Так було у Бєлгородській області.

А це Курська.

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