Наймасштабніша атака безпілотників на Крим сталася вночі 21 вересня (відео)

Наймасштабніша атака безпілотників на Крим сталася вночі 21 вересня. Про те, що ця атака була найбільшою за весь час, кажуть самі окупанти. НСН розповість все, що відомо про це.

Вибухи цієї ночі чули в Євпаторії, Джанкої, Балаклаві, Севастополі, Саках, Новофедорівці.

“ЗСУ масово намагаються атакувати Крим за допомогою безпілотників”, – писав російський телеграм-канал Baza. – “Про звуки роботи ППО говорять жителі Євпаторії, Джанкоя, Балаклави, Севастополя, Саки, Новофедорівки та інших міст”

Місцеві джерела пишуть, що атака йшла хвилями і тривала майже дві години у різних точках поки що окупованого півострова.

Міноборони росіян заявило про збиття 19 безпілотників над Кримом та ще в деяких областях Росії – Курській, Білгородській та Орловській.

Ось, що чули мешканці, коли тривала атака безпілотників на Крим: відео

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