Вибухи в Криму сьогодні: що там відбувається 14 вересня (фото, відео)

Вибухи в Криму сьогодні вночі знову не давали спати місцевим мешканцям і окупантам. Цього разу гучно було, зокрема, в Євпаторії. У мережі публікують фото і відео вибухів і пожежі, передає НСН. Ми розкажемо, що там відбувається 14 вересня. Матеріал доповнюється.

У тимчасово окупованій Євпаторії було чутно вибухи. Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Також на відео – пожежа після вибухів.

Попередньо відомо, що вибухи пролунали у селі Уютне – у тому районі, де розшатова військова частина росіян.

По вулицях їздять машини швидкої допомоги та рятувальників. Як розповіли Суспільному Крим місцеві жителі, у тому районі, де був вибух, розміщена військова частина №85683, – йдеться у повідомленні журналістів Суспільного

Водночас росЗМІ пишуть про перекриття руху на Кримському мосту.

Міноборони РФ заявили, що близько 05.30 сили ППО знищили 11 українських безпілотників літакового типу над Кримом.

А також тут повідомляють, що 5 морських дронів ЗСУ атакували патрульний корабель «Сергій Котів» у Чорному морі. Стверджують, що вони нібито були знищені вогнем із озброєння корабля.

Вибухи в Криму сьогодні: фото, відео

Ще новини України: Удари по Севастополю 13 вересня – є влучання у важливий об’єкт: все, що відомо (фото, відео)