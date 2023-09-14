У ЗСУ підтвердили ураження ракетних комплексів у Євпаторії 14 вересня: що це за система

У ЗСУ підтвердили ураження ракетних комплексів у Євпаторії 14 вересня. Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, передає НСН.

Вранці ЗСУ завдали удару по місцю розташування ворожих ракетних комплексів «земля-повітря» поблизу Євпаторії у тимчасово окупованому Криму, — йдеться у повідомленні

Як проходила операція

Деталі оприлюднило видання NV, посилаючись на власні джерела в СБУ

У ніч проти 14 вересня в окупованій Євпаторії було знищено російську зенітно-ракетну систему С-400 Тріумф — один із важливих компонентів системи ППО окупантів на півострові. Це вже друга подібна успішна операція України: 23 серпня таку ж систему було уражено на мисі Тарханкут в Криму.

Вдалу спецоперацію у Євпаторії здійснили контррозвідка Служби безпеки України та Військово-морські сили ЗСУ.

За словами співрозмовників NV, С-400 Тріумф атакували безпілотники та крилаті ракети Нептун українського виробництва.

Спочатку дрони СБУ уразили «очі» комплексу — радари та антени. Коли з ладу вивели радіолокаційні станції, підрозділи ВМС двома ракетами Нептун вдарили по пускових комплексах С-300/400 Тріумф, розповіли джерела.

Вони заявили, що «на росіян у Криму чекають нові сюрпризи».

Ураження ракетних комплексів у Євпаторії 14 вересня: що це за система

Радянські зенітні ракетні системи С-300, а згодом і їхню модифікацію С-400 було призначено для ураження повітряних цілей: літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних та оперативно-тактичних балістичних ракет, гіперзвукових цілей, встановлювачів перешкод, літаків-розвідників, дронів тощо. Це універсальна зброя ППО — для оборони важливих об’єктів або для прикриття сухопутних військ.

Різниця між комплексами С-300 і С-400 — у радіусі дії: другі більш сучасні, теоретично здатні вражати цілі на відстані до 400 км і на більшій висоті.

Системи С-400 великого і середнього радіусу дії були прийняті на озброєння в Росії у 2007 році. Тріумф — назва їх експортної версії. Найновіші версії подібних комплексів у Росії купували Туреччина, Індія та Китай. Зокрема продаж С-400 в Туреччину, країну НАТО, став причиною багаторічного скандалу, через який Анкара втратила можливість закуповувати сучасні американські винищувачі.

Повне відео ударів по ворожим С-400 тут:

Раніше ми повідомляли про це: Вибухи в Криму сьогодні: що там відбувається 14 вересня (фото, відео)

Ще новини України: Окупанти шукають нову тактику ракетних ударів, готуючись до зими – чим це загрожує