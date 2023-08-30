Україна вдосконалює ракети “Нептун”, щоб дістати ними до Москви – ЗМІ

Україна вдосконалює ракети “Нептун”, щоб вони змогли уражати цілі в Москві та інших віддалених регіонах країни-агресорки Росії.

Про це йдеться в статті проєкту The War Zone видання The Drive, передає НСН.

Джерела в Міноборони України повідомили виданню, що ЗСУ мають намір завдати удару по російській столиці й інших об’єктах усередині РФ, використавши варіанти ракети “Нептун”, модифікованих на боєприпаси класу “земля-земля”.

За словами джерела з українського оборонного відомства, 24 серпня в районі мису Тарханкут в Оленівці в окупованому Криму російську систему ППО С-400 було атаковано модифікованим “Нептуном”.

Зазначається, ще у квітні 2023 року в Міноборони повідомляли, що Україна працює над переобладнанням P-360 “Нептун” на зброю наземного ураження, але для цього їй була потрібна нова система наведення, якої на той час ще не було. Система була близька до завершення, але потрібні були певні види мікросхем.

28 серпня цей чиновник заявив, що Україна розробила систему наведення GPS, яка скеровує ракету до заздалегідь визначеного місця. Інфрачервона головка самонаведення ракети шукає ціль і фіксує її, використовуючи попередньо завантажене зображення, а потім її атакує. Якщо ракета не може уразити ціль, вона припиняє атаку.

Експерти The War Zone вважають, що таку модифікацію ракети було б важко виявити й заглушити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Чиновник із Міноборони розповідає, що переобладнаний “Нептун” має дальність близько 400 км і корисне навантаження близько 350 кг. Із недоліків — запуску дозвукової ракети можуть завадити сучасні системи протиповітряної оборони РФ, а також невелика кількість таких “Нептунів”.

“Вироблено всього пару десятків”, сказав чиновник.

Нагадаємо, що флагман Чорноморського флоту крейсер “Москву” було знищено у квітні минулого року саме українськими ракетами “Нептун”.

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