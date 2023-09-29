Через атаку безпілотників 29 вересня у Курській області стався блекаут (відео)

Через атаку безпілотників 29 вересня у Курській області стався блекаут. Без світла лишилися 5 населених пунктів. Про це повідомив вночі губернатор Курської області Старовойт, а місцеві мешканці публікують в мережах відео атаки, передає НСН.

У Курській області безпілотник скинув вибухівку на електропідстанцію, – повідомив губернатор Роман Старовойт

За словами російського чиновника, без світла залишилось п’ять населених пунктів.

У Курську вночі лунали вибухи, працювала ППО.

Міоборони росії визнало атаку, але заявило, тільки про збиті безпілотники, а про влучання вирішило промовчати.

Засобами ППО знищено одинадцять українських безпілотних літальних апаратів, з них один над територією Калузької області та 10 – над Курською , – сказано в повідомленні

У Курській області стався блекаут: відео атаки

Станом на ранок 29 вересня підстанція у Курській області досі палає.

Відео в мережі публікують місцеві Телегам-канали. Зазначається, що палає підстанція у с.Біла Білівського району.

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