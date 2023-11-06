«Так ось ти яка, Аскольдова могила»: ЗСУ показали, як виглядає уражений російський корабель «Аскольд»

ЗСУ показали, як виглядає уражений російський корабель «Аскольд» передає НСН.

Нагадаємо, 4 листопада було зафіксовано щонайменше 3 прильоти по малому російському ракетному кораблю “Аскольд”, який стояв південніше Керчі. Про це спочатку повідомили у Телеграм-каналах.

Згодом факт успішного влучання підтвердив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат

Пошкоджений у Керчі корабель не встиг навіть взяти участь у бойових діях, – написав він

За словами Ігната, судно проходило остаточні випробувальні роботи, щоб потім вийти та воювати проти України.

Командувач ЗС Олещук, в свою чергу, теж підтвердив знищення ракетного корабля РФ “Аскольд” у Керчі.

А момент прильоту ракети SCALP російським ракетоносієм “Аскольд” у Керчі потрапив на відео, яке оприлюднив Телеграм-канал Крымский ветер

Корабель був одним із найновіших і сучасних кораблів Чорноморського флоту Росії. Він міг нести у вісім крилатих ракет “Калібр”. Знешкодження такого судна дуже важливе для безпеки України.

Стало відомо, що на 27 листопада було заплановано офіційну передачу та взяття корабля на озброєння.

Сьогодні у мережі оприлюднили перше фото пошкодженого російського ракетоносія “Аскольд” в тимчасово окупованому військами РФ Криму. Корабель проєкту “Каракурт” із технологією “стелс” отримав пошкодження внаслідок ураження ЗСУ морської та портової інфраструктури заводу “Залив”, повідомили у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

За інформацією СтратКому, корабель отримав значні ушкодження та можливо не підлягає ремонту.

«Так ось ти яка, Аскольдова могила», – жартують українці, коментуючи фото

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