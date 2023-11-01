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Війна

Українці вразили дороговартісну радіорелейну станцію під Бєлгородом (відео)

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Українці вразили дороговартісну радіорелейну станцію під Бєлгородом (відео)
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Українці вразили дороговартісну радіорелейну станцію під Бєлгородом. Про це повідомляє ГУР і публікує відео успішної операції, передає НСН.

Розвідники заявляють, що бійці ГУР разом із воїнами Сил спеціальних операцій та 1 окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна виявили та вразили дороговартісну станцію “Подлет”.

Це обладнання ворог використовує для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах.

Об’єкт було пошкоджено у прикордонній зоні поблизу селища Червона Поляна Шебекинського району Бєлгородської області.

Станцію було виведено з ладу, окупанти зазнали втрат в особовому складі.

Українці вразили дороговартісну радіорелейну станцію під Бєлгородом: відео

Українці вразили дороговартісну радіорелейну станцію під Бєлгородом (відео)

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