Де виробляються дрони для ЗСУ – Камишін

Більшість дронів, які використовують бійці ЗСУ, виробляються в Україні. За імпортом заходить уже тільки кілька моделей. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, передає НСН.
Де виробляються дрони для ЗСУ
“Це добре що Міноборони нарощує закупівлю дронів. І радий що абсолютна більшість дронів що закуповуються для сил оборони – вже вироблені в Україні”, – йдеться у повідомленні.
За словами Камишіна, за імпортом заходить вже тільки кілька моделей.
“Наше виробництво вже спроможне видати пристойну кількість вироблених в Україні дронів. Від найменших і найдешевших FPV до далекобійних аналогів “шахедів”, – написав міністр.
Також він додав, що стабільна контрактація дозволить нарощувати далі виробничі спроможності.
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