Внаслідок ракетної атаки на Старокостянтинів загинув рятувальник

Під час масштабної атаки на Старокостянтинів Хмельницької області загинув рятувальник Сергій Лисюк. Він ліквідовував наслідки нічного обстрілу міста.

Про загибель Лисюка повідомила його сестра, а також адміністрація школи, в якій він навчався, передає НСН.

«Ліквідовуючи наслідки жорстокої атаки на місто, загинув Сергій Лисюк. Найщиріші співчуття та низький уклін родині… Вічна Слава і світла Пам’ять нашому герою», сказано в повідомленні.

Сергій Лисюк навчався в Старокостянтинівській ЗОШ №1 в 1989-1998 роках.

Також про загибель Сергія Лисюка повідомила його сестра Ольга Маргулова. Її допис з’явився майже одразу після масованих обстрілів міста.

«Ти вистояв тоді в АТО, а зараз клята війна тебе забрала від нас усіх. Кожну секунду, поки тобі рятували життя я молилась і просила Господа залишити тебе. Але дива не сталось», написала вона у своєму некролозі.

У соцмережах повідомляють, що в Сергія Лисюка залишилася дружина Людмила, а також двоє маленьких дітей: 2-річний хлопчик і 2-місячна дівчинка.

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