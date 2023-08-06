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Внаслідок ракетної атаки на Старокостянтинів загинув рятувальник

Журналіст
Внаслідок ракетної атаки на Старокостянтинів загинув рятувальник
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Під час масштабної атаки на Старокостянтинів Хмельницької області загинув рятувальник Сергій Лисюк. Він ліквідовував наслідки нічного обстрілу міста.

Про загибель Лисюка повідомила його сестра, а також адміністрація школи, в якій він навчався, передає НСН.

«Ліквідовуючи наслідки жорстокої атаки на місто, загинув Сергій Лисюк. Найщиріші співчуття та низький уклін родині… Вічна Слава і світла Пам’ять нашому герою», сказано в повідомленні.

Сергій Лисюк навчався в Старокостянтинівській ЗОШ №1 в 1989-1998 роках.

Також про загибель Сергія Лисюка повідомила його сестра Ольга Маргулова. Її допис з’явився майже одразу після масованих обстрілів міста.

«Ти вистояв тоді в АТО, а зараз клята війна тебе забрала від нас усіх. Кожну секунду, поки тобі рятували життя я молилась і просила Господа залишити тебе. Але дива не сталось», написала вона у своєму некролозі.

У соцмережах повідомляють, що в Сергія Лисюка залишилася дружина Людмила, а також двоє маленьких дітей: 2-річний хлопчик і 2-місячна дівчинка.

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