Прикрив собою 17 побратимів: на війні загинув український альпініст, який нещодавно став батьком

Україна втрачає на війні з росією цвіт нації… На фронті загинув український альпініст, який нещодавно став батьком чарівної донечки, але так і не встиг насолодитися своїм батьківством. Костянтин Кузін поліг у важкому бою як герой. Він прикрив собою 17 побратимів, тримаючи вогонь противника. Побратими змогли відійти, а Костянтина більше немає.

Захищаючи Україну від російських окупантів, на Донбасі загинув український альпініст і молодий батько Костянтин Кузін. Трагедія сталася 25 червня під час непростого бойового завдання, коли протягом 15 хвилин Костянтин відволікав на себе ворожий вогонь і прикрив 17 побратимів, яким врешті вдалося повернутися до розташування своїх військ.

На війні загинув український альпініст

Про загибель Кузіна повідомила Федерація альпінізму та скелелазіння Києва, передає НСН:

На Лісовому цвинтарі було прощання з неймовірною людиною, воїном Костянтином Кузіним. Костя загинув у бою на сході 25 червня. Костянтин займався в секції у Бориса Лащенова, також входив до групи Оксани Ревчук. Брав участь в зборах у Татрах, разом із товаришами ходив на Казбек, по Карпатах, – йдеться у повідомленні

Кузін настільки любив гори та підйоми на висоту, що і працювати почав в промисловому альпінізмі, а також захопився арбористикою – лікував дерева.

Пам’ятаю, якось їдучи на скелі, по дорозі заїхали по моїй роботі – видалити аварійне дерево, запитав Костю, чи зможе внизу трошки допомогти, він залюбки погодився, а вже з наступного тижня почали працювати разом, – розповів друг Кузіна Ігор

Через рік Костя почав цікавитись промисловим альпінізмом, я познайомив його зі своїми колегами. З ними він почав виконувати висотні роботи по Києву до початку повномасштабної війни. А потім пішов захищати Україну! – додав Ігор

Знайомі та друзі Костянтина запам’ятали його як людину-усмішку.

Він завжди міг підібрати слова, щоб підтримати, розвеселити й заспокоїти. Хороший і надійний друг, вірний напарник по зв’язці та помічник по життю, завжди готовий був прийти на допомогу, але так щиро дивувався і з радістю сприймав допомогу. Щирий, приязний, стриманий, але водночас емоційний та життєрадісний – це про нього, – поділився Ігор

Костя дуже любив подорожувати, аналізувати й планувати нові поїздки. Він катався на сноуборді та займався SUP-бордингом. Друзі дуже любили, поважали та цінували дружбу з Кузіним.

У вересні 2022 року, вже перебуваючи у лавах ЗСУ, Костянтин одружився зі своєю коханою Ясею. А за два місяці до своєї загибелі став татом чарівної доньки. Але так і не зміг насолодитись усіма радощами батьківства.

25 червня 2023 року Кузін героїчно загинув у бою з окупантами. У бою Костянтин 15 хвилин тримав на собі вогонь супротивника, завдяки чому 17 побратимів змогли повернутися живими із завдання. Але без Кості…

Десь у паралельному всесвіті ми з тобою все-таки проникли в загублене місто, піднялися на К2, заснули під зоряним небом пустелі Ваді-Рам, виконали весь наш список пригод і тепер до глибокої старості смажимо млинці щосуботи, – написала прощальний пост коханому Яся Кузіна.

Коли я вперше почула твій сміх, подумала – від цього сміху можна стати щасливим. Тепер немає сміху, немає щастя, немає мрій. Єдине, про що я мрію, – щоб тобі не було боляче, коли ти загинув, – каже дівчина