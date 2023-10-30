Розстріл сім’ї з 9 осіб у Волновасі: нові подробиці від прокуратури, фото і імена загиблих

Розстріл сім’ї з 9 осіб у Волновасі сколихнув усю Україну і став ще одним прикладом звірств російських загарбників на окупованих територіях. Серед убитих двоє маленьких дітей.

Прокуратура розпочала розслідування стосовно вбивства дев’яти цивільних осіб, включаючи двох дітей, в окупованому місті Волноваха. Про це повідомляє прокуратура Донецької області, передає НСН.

Згідно з інформацією, під час аналізу медіапростору прокурори виявили дані щодо вбивства сім’ї в тимчасово окупованій Волновасі.

За попередніми відомостями, в жовтні 2023 року представники російських збройних формувань, одягнені у військову форму та вигляду кавказької зовнішності, підійшли до приватного будинку. Вони вимагали від родини, яка там проживала, звільнити будинок для одного з підрозділів російської армії.

Отримавши від 53-річного господаря відмову, нападники пригрозили членам його сім’ї фізичною розправою та пішли.

27 жовтня представники зф рф повернулись до помешкання та, застосувавши вогнепальну зброю, розстріляли усіх 9 членів родини, які на той момент вже спали.

Серед вбитих – троє жінок та двоє малолітніх дітей 2014 й 2018 років народження.

Наразі досудове розслідування триває. Максимальне покарання за вказаний злочин – довічне позбавлення волі.

Розстріл сім’ї з 9 осіб у Волновасі: імена і фото жертв

У місцевих чатах повідомили імена убитих. Це:

подружжя – Едуард і Тетяна Капканець;

їх син Андрій Капканець з дружиною Наталею Капканець (Горкун) та дітьми – сином Микитою і донькою Настею. Дівчинка перейшла у четвертий клас, хлопчик – дошкільного віку. Вони – на фото нижче.

їх другий син Олександр Капканець з дружиною Катериною Капканець (Хотинською);

20-річний брат Каті – Дмитро Хотинський.

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