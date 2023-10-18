Розстріл на Інститутській: п’ятьом «беркутівцям» оголосили вирок – ніхто не сидітиме

П’ятьом «беркутівцям» оголосили вирок у справі про розстріл на Інститутській під час Євромайдану у лютому 2014 році. Про це НСН повідомляє, посилаючись на Суспільне.

Святошинський районний суд Києва оголосив такі вироки:

Суд призначив довічне ув’язнення заступнику командира спецпідрозділу “Беркут” Олегу Янішевському. У нього також забирають всі його звання.

Спецпризначенця Павла Аброськіна засудили до 15 років з позбавленням права обіймати посади 3 роки.

Колишній боєць підрозділу Сергій Зінченко отримав за сукупністю злочину 15 років, з позбавленням обіймати посаду 3 роки. Також у нього забрали звання.

При цьому зазначається, що ці троє беркутівців були звільненні з-під варти у грудні 2019 в рамках обміну полоненими з Росією. Вони втекли до країни-агресора.

Водночас двоє інших беркутівців, які залишились в Україні, а саме Сергій Тамтура й Олександр Марінченко, були виправдані судом.

Розстріл на Інститутській

Нагадаємо, 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві міліціонери “Беркуту” застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами.

Внаслідок цього загинуло 48 учасників акцій протесту, ще 90 отримали вогнепальні поранення.

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