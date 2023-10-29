На Донеччині в окупованій Волновасі російські окупанти здійснили “дике” вбивство. В одному з приватних будинків знайдено тіла дев’яти осіб з вогнепальними пораненнями, зокрема двох дітей.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський, передає НСН.

Він зазначив, що з огляду на те, що Волноваха – прифронтове місто, захоплене у 2022 році, і всі люди зі зброєю там – це російські військові.

“Жодних сумнівів у тому, що це справа їхніх рук, немає. Випущені з в’язниць убивці та ґвалтівники і не можуть інакше”, пише Казанський.

За його даними від місцевих – росіяни убили цілу родину на прізвище Капканець.

“Вони зібралися разом на якесь сімейне свято”, написав журналіст і додав скрін з окупаційного телеграм-каналу.

Жорстоке вбивство в окупованій Волновасі

Раніше ми писали про жахливі подробиці вбивства подружжя у селі Малі Копані, яке знаходиться на окупованій частині Херсонської області: тіло жінки було біля траси, чоловіка – в посадці.

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