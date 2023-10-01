У Ялті вбили подружжя з Дніпропетровщини – росЗМІ

У Ялті вбили подружжя з Дніпропетровщини. Про це повідомляють росЗМІ, зокрема близьке до правоохоронних органів видання База, передає НСН. Вбивцю поки не знайдено. Відомо, що чоловік прийшов до подружжя додому та забив битою мешканців, а потім втік.

Вбивство сталося вранці 29 вересня на Гірській вулиці. Невідомий чоловік прийшов до будинку, де жила сімейна пара я з Дніпропетровської області: 66-річний Володимир та 58-річна Вікторія. Повідомляється, що розмов із сім’єю він вести не став, а заходився бити чоловіка та дружину битою. Впоратися з гостем не вдалося навіть удвох — він убив Володимира з Вікторією, залишив їхні тіла на цокольному поверсі будинку та пішов. При цьому чоловік спочатку обшукав будинок – усередині будівлі поліцейські виявили розкидані речі та порвані документи.

Наступного дня усіх на сполох підняв один із знайомих родини. Він захвилювався, що подружжя не виходить на зв’язок, і звернувся до поліції, яка й виявила тіла. Через що виник конфлікт і хто убивця, поки що неясно — за попередньою версією, це міг бути місцевий найманий працівник на ім’я Руслан. Нині його намагаються знайти.

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