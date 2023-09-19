Тіло жінки було біля траси, чоловіка – в посадці: жахливі подробиці вбивства подружжя у селі Малі Копані

З’явилися жахливі подробиці вбивства подружжя у селі Малі Копані на окупованій території Херсонщині, про яке ми повідомляли раніше. Чоловік і жінка були викрадені російськими військовими – після цього їх знайшли мертвими. Дворічна донька загиблих 12 годин була сама, коли її батьків забрали.

Подробиці про черговий страшний злочин росіян оприлюднив, зокрема Центр журналістських розслідувань, передає НСН.

На тимчасово окупованій Херсонщині російські військові викрали і вбили 26-річну Анастасію Саксаганську і її 34-річного чоловіка Валерія з села Малі Копані Голопристанської громади Скадовського району. Їх обох у ніч проти 16 вересня загарбники викрали з власного будинку. Рідні вбитого подружжя стверджують, що причиною їхньої смерті була відмова отримувати російські паспорти і йти на співпрацю з окупантами.

Першою інформацію про смерть Анастасії Саксаганської повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці її колега Антоніна Пшенична, акушерка-гінеколог Херсонського міського перинатального центру ІІ рівня ім. З. С. Клименко.

«15 вересня 2023 року зі своєї домівки в селі Малі Копані солдати РФ забрали молоде подружжя Валерія та Анастасію Саксаганських. Нажаль, їх безжалісно вбили. Сиротою залишилась їх дворічна донечка Маргарита», – написала Антоніна Пшенична

Від імені колективу Херсонського міського перинатального центру ІІ рівня ім. З. С. Клименко вона висловила співчуття рідним, та всім, хто знав це подружжя.

«Особисто від себе додам, що Настя була сонечком у нашому колективі, завжди усміхнена та життєрадісна. Легких вам хмаринок та Царства Небесного», – написала Антоніна Пшенична

Подробиці вбивства подружжя у селі Малі Копані

В розмові з кореспондентом ЦЖР Антоніна Пшенична доповнила, що розмовляла з рідними вбитих. Вони стверджують, що причиною викрадення стала відмова Валерія і Анастасії Саксаганських отримувати російський паспорт і співпрацювати з окупаційною владою.

«Всі їхні родичі і знайомі, які залишалися в селі, пішли на співпрацю. А вони не захотіли і їх за це вбили. Тіло Анастасії знайшли біля траси наступного дня після викрадення, а тіло чоловіка десь у посадці», – сказала Антоніна Пшенична

Інформацію про викрадення подружжя Саксаганських ЦЖР підтвердили джерела ЦЖР в Голопристанській міській раді. За їхніми словами, це сталося біля першої години ночі 16 вересня в селі Малі Копані. Вони розповіли, що маленька донька Маргарита Саксаганська спала у своєму будинку, коли російські військові вдерлися і забрали її батьків. Близько 12 годин дитина залишалася сама вдома. Разом із парою зник джип подружжя.

Нещодавно у окупантів відбулась чергова ротація і до Голопристанської громади заїхали дуже жорстокі російські військові. Вони тероризують людей, тож усі, хто тільки може, намагається навіть не виходити на вулицю. Тож дуже важко достеменно дізнатися про те, що ж сталося з подружжям Саксаганських. Відомо, що тіло Анастасії знайшли в селі Раденськ Олешківської громади. Її розстріляли. Можливо, вона як дружина заступилася за свого чоловіка і її за це вбили. Що сталося з Валерієм – поки достеменно невідомо, – розповіли ЦЖР представники Голопристанської міськради

Тим часом, Херсонський рибоохоронний патруль повідомляє про загибель свого співробітника. Зазначається, що інспектора вбили разом із дружиною.

Страшна звістка цими днями спіткала наш колектив… На тимчасово окупованому лівобережжі ворогом був жорстоко вбитий наш провідний державний інспектор Валерій Саксаганський разом з дружиною Анастасією. Професіонал своєї справи, справедливий, людяний, небайдужий – це все про Валерія.

Він розпочав свій шлях у рибоохоронній галузі дуже давно, мав великий досвід роботи у цій сфері. Мав повагу та визнання серед рибалок та колег, – зазначено в дописі на сторінці Херсонського рибоохоронного патруля

.Про особисті якості цієї людини взагалі можна було б говорити дуже довго – ввічливий, веселий, добрий, люблячий… Він лишився нескореним та вірним Присязі до свого останнього подиху.Сиротою лишилась дворічна Маргарита…Висловлюємо найщиріші співчуття рідним молодого подружжя… Ми з вами разом сьогодні у скорботі схиляємо голови у хвилині мовчання…Вічна пам’ять…Назавжди у наших серцях…, – написали колеги інспектора

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