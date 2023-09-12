Меморіал: вбиті росією. Валерія Самаркіна, 23 роки, Костянтинівка, вересень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Валерія Самаркіна

23-річна Валерія Самаркіна загинула 6 вересня 2023 року від російського обстрілу Костянтинівки Донецької області. Того дня ворог поцілив по ринку в центрі міста, відібравши життя 15 людей.

Валерія народилася в Костянтинівці. Навчалася у місцевих школах №11 та №7. Після закінчення девʼятого класу пішла здобувати фах перукарки. Згодом також навчалася на бухгалтерку, але освіту не закінчила. Валерія працювала у магазині військових товарів на ринку. Також надавала послуги з нарощування вій.

«Наша Лєрочка дуже любила своє місто, Україну, була патріоткою, підтримувала збори та крізь себе пропускала всі історії. Вона чекала перемоги і тільки її. Була дуже доброю, щирою, веселою, комунікабельною і безкорисливою. Не так давно купила машину, їй дуже подобалось їздити…», – розповіла подруга загиблої Катерина Коломієць «Лєра була життєрадісною, доброю, завжди всім допомагала. Дуже любила смак крабових паличок, обожнювала польові квіти, любила тварин. Стільки мала планів, мріяла про те, де вона побуває. Багато людей її знали і любили», – сказала про загиблу її сестра Наталія

У Валерії Самаркіної залишилися батьки, брати і сестри.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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