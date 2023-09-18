У селі Малі Копані окупанти викрали і вбили молоде подружжя

У селі Малі Копані, яке знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонщини загарбники викрали і вбили молоде подружжя. Про трагедію повідомила колега загиблої жінки лікарка Херсонського міського перинатального центру Антоніна Пшенична, передає НСН.

За словами Антоніни Пшеничної військові РФ незаконно забрали з дому та вбили подружжя Валерія та Анастасію Саксаганських.

15.09.2023 року зі своєї домівки в селі Малі Копані солдати рф забрали молоде подружжя Валерія та Анастасію Саксаганських. На жаль, їх безжалісно вбили. Сиротою залишилась їх дворічна донечка Маргарита. Колектив Перинатального центру ІІ рівня ім. З. С. Клименко висловлює щирі співчуття рідним та усім, хто знав цю чудову пару, – йдеться у повідомленні

Особисто від себе Антоніна Пшеннична додала, що Настя була сонечком у колективі, завжди усміхнена та життєрадісна.

Довідка:

Малі́ Копа́ні — село в Україні, у Голопристанській міській громаді Скадовського району Херсонської області

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