Доба на Донеччині – окупанти вбили цивільну людину, ще трьох поранили

Доба на Донеччині минула з обстрілами. Окупанти завдали ударів щонайменше по 13 населених пунктах області.

Про це зранку 2 вересня повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає НСН.

На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар і Новоукраїнка — без жертв.

На Донецькому напрямку у Гродівській громаді зруйновано 1 будинок, пошкоджено 10 будинків і церкву. Під вогнем 4 вулиці у Красногорівці. У Курахівській громаді обстріляні околиці Курахового, Гострого і Дачного.

На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено 2 будинки: у Торецьку і Петрівці; під вогнем Нью-Йорк. У Часовоярській громаді пошкоджено 5 будинків.

На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено 3 будинки і нежитлову споруду. У Лиманській громаді зруйновано будинок у Зарічному.

Всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще трьох.

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Наслідки обстрілів на Донеччині. Фото

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