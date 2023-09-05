«Привіт з безодні»: маріупольцям, чиїх будинків вже немає, приходять повідомлення про борги за «комуналку»

Маріупольцям, чиїх будинків вже немає, приходять повідомлення про борги за «комуналку». Люди, яким дивом вдалося вижити і виїхати з приреченого міста, сприймають такі листи і телефонні дзвінки від постачальників дуже болісно. Адже кожен із них пережив велику трагедію. Втративши у Маріуполі у кращому випадку дім. А у гіршому – рідних, близьких, друзів. Таких – десятки тисяч.

Тему про «комунальні борги» підняв у Фейсбуці відомий маріупольський фотограф Євген Сосновський, передає НСН..

Шість днів тому чоловік написав:

«Щойно мені подзвонили з ДТЕК і “робот” повідомив про наявність заборгованості по сплаті за користування їхньою електрикою. Останній раз ми сплатили за електрику у Маріуполі за січень 2022 року… А може ДТЕК повідомить мені, чому вони не виконали свої обов’язки по постачанню електрики у мій будинок, що на фото, на протязі березня і квітня того ж року???»

Євген показав фото свого будинку у Маріуполі.

«І якщо дійсно вважаєте, панове з ДТЕК, що я ваш боржник, можете піти і відімкнути мене від вашої електромережі. Будь ласка… Правда, зараз вже немає і того, що було на цьому фото. Але це вже ваші проблеми, як ви будете це робити», – гірко іронізував маріуполець

Згодом він додав, що на його допис відреагували у ДТЕК і пообіцяли розібратися та виправити ситуацію. Ще пізніше у ДТЕК заявили, що не турбували колишнього абонента, а дзвінок, можливо, був від YASNO.

У YASNO теж відгукнулися і вибачилися. Пояснили те, що трапилося, помилкою.

«Сталася неточність, через яку на ваш номер телефону надійшов дзвінок/повідомлення про борг. Ми вже виправили цю помилку та впроваджуємо додаткові перевірки, які допоможуть уникнути таких ситуацій у майбутньому. Ми щиро перепрошуємо за ситуацію, що склалася» – йдеться у повідомленні

І ніби на цьому можна було б закрити тему – кожен, як то кажуть, має право на помилку.

Але ж таких як Євген багато. Про що свідчать коментарі під його дописом. Маріупольці масово повідомляють про подібні дзвінки і листи.

А буває навіть таке:

Мама евакуювалась з Маріуполя у квітні 2022, Ощадбанк кожного місяця до липня 2023 знімав платіж з її пенсії за облаштування прибудинкової території, зруйнованого будинка в Маріуполі – прокоментувала одна із користувачок соціальної мережі

Маріупольці називають подібні повідомлення від постачальників послуг «привітами з безодні». Їм боляче. Вони не розуміють, невже не можна перепрограмувати роботів, аби подібних ситуацій не було.

«А я Нафтогазу відправляла показники», – чи то гірко пожартувала, чи розповіла всерйоз ще одна мешканка Маріуполя, оприлюднивши ось таке фото

Маріупольцям приходять повідомлення про борги за «комуналку»

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