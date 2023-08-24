Внаслідок ворожого обстрілу одна з теплоелектростанцій ДТЕК припинила виробництво електроенергії. Про це повідомляють у ДТЕК Енерго 24 серпня, передає НСН.

Ворог продовжує здійснювати терористичні атаки по цивільних та енергетичних об’єктах України.

Сьогодні, 24 серпня, внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго, яка зазнавала неодноразових атак раніше.

На щастя, обійшлося без жертв. Серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики зможуть розпочати ліквідацію наслідків атаки та відновлення роботи обладнання.

ДТЕК Енерго продовжує робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми в умовах атак ворога та розпал підготовки до опалювального сезону. Компанія синхронізує свої дії з НЕК «Укренерго», – йдеться у повідомленні

Усього з вересня минулого року енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані 34 рази. Внаслідок них 3 енергетиків загинуло, 28 були поранені. Також були загиблі та поранені серед працівників підрядних організацій та рятувальників.

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