Росіяни окупували Крохмальне на Харківщині та його околиці – Сухопутні сили

Росіяни окупували Крохмальне на Харківщині та його околиці. Інформацію офіційно підтвердили в ЗСУ. Заяву зробив в ефірі телемарафону начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних сил Володимир Фітьо, передає НСН.

Сили оборони відійшли з села Крохмальне Харківської області на запасні позиції, щоб зберегти життя бійців.

Крохмальне – це був населений пункт, де проживали 45 осіб до початку широкомасштабної війни. Будемо говорити так: це п’ять будинків. І ці п’ять будинків були зруйновані російським агресором. Наша мета – зберегти життя українських захисників, їхні позиції були переміщені на підготовлені запасні позиції, де вони зараз тримають оборону далі. Якоїсь загрози для сусідніх підрозділів це несе. І думаю, це тимчасове явище, тому що лінія фронту щоденно змінюється, ми просто не повідомляємо про захоплення-відбиття ста-двохсот метрів. Нам це не потрібно робити, а російським пропагандистам треба, – сказав Фітьо

Він зазначив, що Крохмальне вже було під контролем росіян у 2022 році, потім його відбили під час Харківського наступу, а зараз росіяни окупували руїни села.

Село Крохмальне знаходиться за 22 км від Куп’янська, на кордоні Харківської і Луганської областей.

Про захоплення росіянами Крохмального йдеться також у свіжому звіті американського інституту вивчення війни (ISW).

Тут пишуть, що впродовж доби 20 січня на фронті російським окупаційним військам вдалося просунутися вздовж лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна та захопити село Крохмальне Харківської області

Геолокаційні зображення, опубліковані 20 січня, вказують на те, що російські війська захопили Крохмальне, що за 20 км на північний захід від Сватового.

Водночас російські мілблогери раніше стверджували, що українські війська відійшли з позицій поблизу населеного пункту.

Крім того, геолокаційні знімки за 20 січня показують, що росіяни незначно просунулися на схід від Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська).

Ситуація на інших напрямках фронту

Також російські війська просунулися на південний захід від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 січня, показують, що російські війська просунулися в невеликій лісосмузі на північний захід від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута).

Повідомляється, що 20 січня російські війська наступали на південну околицю Авдіївки. Кілька російських мілблогерів стверджували, що російські війська захопили український укріпрайон біля ресторану «Царська охота» (500 метрів на південь від Авдіївки), прорвалися до вулиць Чернишевського та Спортивної та просуваються на північ до Авдіївки по вулиці Соборній.

Мілблогери також стверджували, що російські війська захопили район Скотової дачі на південній околиці Авдіївки. ISW ще не спостерігала візуальних доказів цих нібито російських досягнень у південній Авдіївці. Російські та українські джерела повідомляли, що позиційні бойові дії тривали на північний захід від Авдіївки поблизу Степового, Новобахмутівки та Новокалинового; на захід від Авдіївки біля Сіверного і Тоненьке; на південний захід від Авдіївки біля Водяного, Первомайського та Невельського.

Аналітики ISW фіксують, що окупаційні війська здійснили незначне просування в районі кордону Донецької і Запорізької областей, а знімки показують обмежені російські досягнення на південний схід від Урожайного, що за 10 км на південь від Великої Новосілки).

Станом на зараз вздовж всієї лінії фронту точаться позиційні бої.

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