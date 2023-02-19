Рік тому Маріуполь готувався до весни, а виявилося, що прощався із життям – фото

Рік тому Маріуполь готувався до весни, а виявилося, що прощався із життям. Про це пише маріуполець, якому вдалося врятуватися, Сергій Ваганов. Він оприлюднив світлини, зроблені 19 лютого 2022 року, за чотири дні до початку пекла, передає НСН.

Рік тому під цими фотками я написав: “Маріуполь в очікуванні весни. 19.02.2022”. Місто весни не дочекалося. Тепер я впевнений, що Маріуполь прощався з життям, маріупольці прощалися одне з одним та містом, – пише Сергій

Він каже, що в той суботній день нові пірси, пляжі були не по зимовому забиті городянами.

На фото – щасливі, безтурботні, усміхнені люди. Вони прогулюються набережною. П’ють каву. Спілкуються. Літній чоловік грає на баяні. Діти бавляться на спортивному майданчику. За спинами у маріупольців тихе море, а над головою – чисте небо.

Мине всього чотири дні, і росіяни прийдуть «рятувати» цих людей, врешті практично знищивши Маріуполь.

Маріупольці тікатимуть від бомб і ракет, залишаючи улюблене місто.

Вибратися живими вдалося не всім. Кількість загиблих встановити складно, поки місто в окупації. Мова може йти про десятки тисяч людей.

Рік тому Маріуполь готувався до весни… Фото

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