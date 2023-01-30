Меморіал: вбиті росією: Венедикт Васильков, 17 років, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі. У кожного з них своя історія. Передчасно обірвана росією.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Венедикт Васильков

12 березня 2022 року Венедикт Васильков зазнав важких травм під час обстрілів будинку, в якому він жив у Маріуполі. Через тиждень, 19 березня, він помер. Загинув також батько хлопця. Загалом, за свідченнями місцевих, цей обстріл забрав життя 10 людей.

«Вони жили на дев’ятому поверсі на вулиці Троїцькій, 32. Батько, звали Олександр, загинув одразу, а хлопчика діставали наші сусіди Віднесли до лікарні, але пізніше дізналися, що помер. Він не приходив до тями. Того ранку, 12 березня, о 4.12 ранку до нашого будинку прилетіло кілька ракет. Загинуло відразу 10 людей», – розповіла сусідка і знайома загиблого Тетяна Варяниця.

Венедикт Васильков захоплювався спортом, ходив до місцевої дитячо-юнацької спортивної школи. Професійно займався кікбоксингом і здобував нагороди. Зокрема, завоював третє місце у чемпіонаті України з кікбоксингу серед дітей, юнаків та юніорів.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/