Меморіал: вбиті росією. Ірина Вожол, 59 років, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі. У кожного з них своя історія. Передчасно обірвана росією.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією:

59-річна Ірина Вожол – з Маріуполя. 31 березня 2022 року вона перебувала вдома, коли російський снаряд влучив у сусідню будівлю. Ірина загинула від уламкових поранень.

Ірина закінчила маріупольську школу №33. Згодом навчалася на факультеті документальних комунікацій та завершила кафедру дошкільного виховання у Бердянському державному педагогічному університеті. У Маріуполі працювала вчителькою у школі № 63. Колеги з теплотою пригадують Ірину.

«Ірина Василівна була чудовою людиною, наставницею. Саме зі знайомства з нею розпочався мій шлях у школі. Вона завжди була поруч, завжди готова допомогти, дати мудру пораду. Я її дуже люблю. Так боляче від цієї втрати. Назавжди збережу в серці пам’ять про неї», – написала колега Катерина Комарова

Сьомого квітня Ірині Вожол мало виповнитися 60 років. Вона була енергійною людиною, мала чимало життєвих планів та цілей. Рідні дуже сумують за нею.

«Не буде більше посиденьок на кухні зі смачною маминою кавою, душевних розмов про все, сімейних вечерь, її занять з онукою, спільних свят, маминих настанов, її дзвінкого сміху… Вона не встигла відзначити ювілей, хоча навіть під обстрілами ми думали, як би зробити святкову вечерю на багатті, – розповів син загиблої Олександр. – Я люблю тебе, мамо! Завжди любитиму! Ти залишаєшся зі мною! У моїй пам’яті, у погляді та усмішці моєї доньки, у всьому що ми ще зробимо – скрізь буде твоя частинка і твоя душа!»

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/