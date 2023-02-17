Як виглядає Оріхів – місто на Запоріжжі, яке щодня під ворожими обстрілами

Рятувальники показали, як сьогодні виглядає Оріхів – місто на Запоріжжі, які майже рік під постійними ворожими обстрілами, оприлюднивши щемливе відео, передає НСН.

Оріхів – місто герой. Він сильно розбитий. На ньому практично не залишилося живого місця. А от люди – залишаються, незважаючи на небезпеку. Є проблеми з продуктами харчування, водою. Відсутнє централізоване опалення. Більшість тих, хто залишився – пенсіонери. Їм важко виїхати, а часто – немає кауди.

Рятувальники тут не лише виконують повсякденну роботу, але й всіляко допомагають людям в інших питаннях. Забезпечують містян технічною водою, доставляють волонтерську допомогу, опікуються тваринами, які теж потерпають від війни.

У сюжеті нижче черговий день рятувальників Оріхова, в якому вони, постійно ризикуючи власним життям, продовжують службу в прифронтовому місті.

Як виглядає Оріхів – місто на Запоріжжі: відео

Яким було місто Оріхів до війни

Оріхів — місто в Україні, у Пологівському районі Запорізької області. До повномасштабної війни мав населення — 14,1 тис. осіб.

Офіційно Оріхів був заснований у 1775 році, після падіння Запорозької Січі. Раніше це поселення мало назву «Оріхова балка». Довгий час тут була велика торгова площа для ярмарку. Навколо неї пізніше виникли різноманітні будівлі: громадські, житлові.

Активне заселення території почалося за часів Запорізької Січі, коли козак Лиско поставив на правому березі Конки зимівник. Наприкінці XVIII століття біглі селяни, козаки та солдати заснували тут кілька поселень. Близько 1783 року виник Оріхів. За народними переказами першим поселенцем став І. Юшка, виходець із села Обмачевого, що біля Батурина. Згодом сюди потяглися чернігівські селяни та козаки із зимівника Лиска.

Ось так виглядав Оріхів до повномасштабного вторгнення росії

Маленьке затишне містечко у глибокій провінції, де спокійно жили і працювали люди…

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