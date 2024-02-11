Співробітник Національного музею історії України у Другій світовий війни Роман Кабачій втрапив у скандал. На своїй сторінці у Фейсбуці він оприлюднив допис, у якому звинуватив загиблу матір дітей, які згоріли живцем разом з батьками під час вчорашнього обстрілу в Харкові. А потім у коментарях назвав жертв обстрілу «п’ятьма згорілими комками».

На допис і коментарі звернула увагу українська письменниця Тамара Горіха Зерня. Вона публічно звернулася до музею, в якому працює Кабачій, передає НСН.

Я не знаю, наскільки для вас важливий інститут репутації, коли ідеться про ваших співробітників. Але ось ваш колега активно і агресивно звинувачує матерів і жінок, які лишилися в Україні з дітьми, покладаючи на них відповідальність за загибель дітей, – написала Тамара Горіха Зерня

Назвав загиблих у Харкові «п’ятьма згорілими комками»

Вона додала, що практично ніколи не вдається до подібних важелів впливу.

Але він назвав жертв вчорашньої трагедії “обгорілими комками”, не вартими співчуття. Тому я прошу вас прокоментувати позицію вашого співробітника і вказати, чи відповідає вона також філософії Музею, – написала Тамара Горіха Зерня

Ми знайшли згаданий письменицею допис і коментарі автора під ним, у тому числі і той, де він назвав загиблих “згорілими комками”.

Отримавши шквал критики, Роман Кабачій намагався пояснити, що мав на увазі не те, що загиблі не варті співчуття, а те, що співчувати вже нікому, бо людей немає. Втім, більшість коментаторів засудили автора за таке жорстке і не етичне, на їх погляд, висловлювання.

Зазначимо, що у своєму дописі чоловік припускає, що загибла матір дітей залишилася у прифронтовому Харкові через свою роботу в держорганах і зарплату (нагадаємо, жінка працювала прокурором).

Але ж відомо, що Ольга Путятіна була у декреті – її молодшому сину було 10 місяців. Тож робота жінки ніяк не могла тримати родину у Харкові.

Знайомі родини також повідомляють, що Путятіни виїжджали з Харкова, але потім повернулися, бо дуже сумували за домом…

Своїм дописом у Фейсбуці Роман Кабачій фактично звинуватив усіх матерів, які не вивозять дітей з України, особливо з прифронтових районів.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки 10 лютого у Харкові стався витік палива. Через це спалахнули будинки людей. Фактично вигоріла ціла вулиця. В одному з будинків знаходилися батьки з трьома маленькими дітьми. Всі вони померли у страшних муках.

Загинули:

Путятіна Ольга. 35 років.

Путятін Григорій. 38 років.

Путятін Олексій. 7 років.

Путятін Михайло. 4 роки.

Путятін Павло. 10 місяців.

Як стало відомо, Ольга Путятіна працювала у Вовчанському відділі Чугуївської окружної прокуратури.

«Сімʼя опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку. Ользі Сергіївні було 35 років. Вона працювала в органах прокуратури Харківської області з червня 2012 року. На цей час перебувала у декретній відпустці», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі

Про загиблу родину з дітьми також відомо, що зазвичай під час тривог вони ховалися у підвалі. Але цього разу на подвір’я увірвалося полум’я. Коли родина побігла ховатися, біля будинку вже горіли дві машини та паливо.

Всі опинилися у вогняній пастці. Попередньо встановили, що старший та молодший хлопчики були біля мами. А середній Михайло завжди бігав за татом. Чоловік ймовірно, знепритомнів першим, а малий – забився в куток, сам в кухні. Там ми його і знайшли.

Матір з двома іншими синами намагалася врятуватися у ванній, тримала дітей в обіймах. Всі вони дуже сильно обгоріли і для остаточних висновків знадобиться ДНК – експертиза» – повідомив керівник слідчого відділу поліції Харківської області Сергій Болвінов

Тіла ще двох загиблих людей – подружжя 66 і 65 років – виявлено в іншому будинку. Чоловік був паралізований…

Загинули:

Манойло Світлана. 65 років.

Манойло Анатолій. 66 років.

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