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«Слова потрібні, але не пишіть Герої не вмирають» – дружина полеглого Захисника звернулася до українців

Адмін сайту
«Слова потрібні, але не пишіть Герої не вмирають» - дружина полеглого Захисника звернулася до українців

Дружина полеглого Захисника Антоніна Федорович звернулася до українців з порадою, якими словами можна підтримати людей, що переживають втрату.  Жінка втратила коханого 16 жовтня 2023 року.. Вона оприлюднила допис на своїй сторінці у Фейсбуці, у якому каже, що слова підтримки потрібні рідним загиблих. Але слід правильно їх підбирати. Інакше можна зробити ще гірше.

НСН публікує допис Антоніни без купюр.

«Слова потрібні, але не пишіть Герої не вмирають» - дружина полеглого Захисника звернулася до українців

Я не витримую. Я таки мушу це написати.
Бо в нас країна вдів і матерів, які ховають своїх дітей. А люди не знають що з нами робити і що нам писати.
Сідайте, читайте і поширюйте.
Ваші стрічки рясніють некрологами.
Щодня розбиваються на дрібні уламки життя людей.
Я розумію, що може комусь це зрозуміло, але те, що бачу – мене не влаштовує.

Отже- як виражати співчуття?
Що писати?
Що говорити?
Коли небо раптом падає, сонце гасне і землі під ногами нема- здається, що всі слова марні. Так і є. Слова марні, але вони потрібні.
І здавалося б – що може зробити ще більше боляче ніж смерть того, хто був сенсом життя? А зробити ще більш боляче можна, виявляється.

Що не писати?
Одразу кажу – то не лише моя думка, то думка сотень жінок, що втратили.
Не пишіть – ти сильна. Не пишіть!!!!
Ми не сильні! У нас нема вибору, у нас нема іншої дороги тепер. Те, що ми стоїмо і не мліємо, вибираємо труну без сліз та істерик чи говоримо слова перед площами людей – це не ознака сили. Це ознака шоку, безвиході.

Не пишіть – в тебе є діти, мусиш триматися заради них.
Та ну серйозно, це як людині, яка втратить дві ноги сказати – та не парся, в тебе ж є дві руки. Це різні речі! Ми пам’ятаємо, що в нас є діти, але того, хто буде обіймати вночі, витирати сльози, лікувати і жити з тобою до старості, коли діти підуть в своє життя- нема.
Старайтесь не писати – тримайся. Бо триматися немає за що.

І не смійте казати – я розумію, якщо ви не поховали свого чоловіка, чи сина.
Розлучення – це не те саме.
Ви не розумієте, хоч дуже хотілося б.
З тих же фраз і – герої не вмирають, вічна пам’ять. Бо герої ось перед нами в трунах і вони вмирають. А пам’ять вічною не буде, бо за якийсь час всі забудуть.

Що ж тоді писати? Писати, говорити – таки треба.
Повторюся, слова не помагають, але вони потрібні. Я читала кожне ваше слово.
Писати – я тобі співчуваю. Я з тобою. Світла пам’ять. Плачу з тобою. Обіймаю тебе. Можна проклинати і писати слова ненависті до тих, хто забрав в цієї людини життя.
Слова мають велику силу, справді.
Вони як лікують, так і ранять ще глибше.
Будьмо чуйними і думаймо перед тим, як писати щось.

Ваша відьма. Зла й недобра. І зовсім не сильна.

Додамо, що Антоніна Федорович також закликала відмовитися від усього російського. Не спонсорувати ворога, який вбиває наших людей.

Про це, зокрема, вона сказала у своїй промові біля труни коханого чоловіка Юрія Халецького.

Дружина полеглого Захисника Антоніна Федорович сказала промову під час церемонії прощання: відео

Нагадаємо: «Біжіть, поки не пізно, місцевим все це не потрібно» – дружина окупанта приїхала на Запоріжжя

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