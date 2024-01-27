«Слова потрібні, але не пишіть Герої не вмирають» – дружина полеглого Захисника звернулася до українців

Дружина полеглого Захисника Антоніна Федорович звернулася до українців з порадою, якими словами можна підтримати людей, що переживають втрату. Жінка втратила коханого 16 жовтня 2023 року.. Вона оприлюднила допис на своїй сторінці у Фейсбуці, у якому каже, що слова підтримки потрібні рідним загиблих. Але слід правильно їх підбирати. Інакше можна зробити ще гірше.

НСН публікує допис Антоніни без купюр.

Я не витримую. Я таки мушу це написати.

Бо в нас країна вдів і матерів, які ховають своїх дітей. А люди не знають що з нами робити і що нам писати.

Сідайте, читайте і поширюйте.

Ваші стрічки рясніють некрологами.

Щодня розбиваються на дрібні уламки життя людей.

Я розумію, що може комусь це зрозуміло, але те, що бачу – мене не влаштовує.

Отже- як виражати співчуття?

Що писати?

Що говорити?

Коли небо раптом падає, сонце гасне і землі під ногами нема- здається, що всі слова марні. Так і є. Слова марні, але вони потрібні.

І здавалося б – що може зробити ще більше боляче ніж смерть того, хто був сенсом життя? А зробити ще більш боляче можна, виявляється.

Що не писати?

Одразу кажу – то не лише моя думка, то думка сотень жінок, що втратили.

Не пишіть – ти сильна. Не пишіть!!!!

Ми не сильні! У нас нема вибору, у нас нема іншої дороги тепер. Те, що ми стоїмо і не мліємо, вибираємо труну без сліз та істерик чи говоримо слова перед площами людей – це не ознака сили. Це ознака шоку, безвиході.

Не пишіть – в тебе є діти, мусиш триматися заради них.

Та ну серйозно, це як людині, яка втратить дві ноги сказати – та не парся, в тебе ж є дві руки. Це різні речі! Ми пам’ятаємо, що в нас є діти, але того, хто буде обіймати вночі, витирати сльози, лікувати і жити з тобою до старості, коли діти підуть в своє життя- нема.

Старайтесь не писати – тримайся. Бо триматися немає за що.

І не смійте казати – я розумію, якщо ви не поховали свого чоловіка, чи сина.

Розлучення – це не те саме.

Ви не розумієте, хоч дуже хотілося б.

З тих же фраз і – герої не вмирають, вічна пам’ять. Бо герої ось перед нами в трунах і вони вмирають. А пам’ять вічною не буде, бо за якийсь час всі забудуть.

Що ж тоді писати? Писати, говорити – таки треба.

Повторюся, слова не помагають, але вони потрібні. Я читала кожне ваше слово.

Писати – я тобі співчуваю. Я з тобою. Світла пам’ять. Плачу з тобою. Обіймаю тебе. Можна проклинати і писати слова ненависті до тих, хто забрав в цієї людини життя.

Слова мають велику силу, справді.

Вони як лікують, так і ранять ще глибше.

Будьмо чуйними і думаймо перед тим, як писати щось.

Ваша відьма. Зла й недобра. І зовсім не сильна.

Додамо, що Антоніна Федорович також закликала відмовитися від усього російського. Не спонсорувати ворога, який вбиває наших людей.

Про це, зокрема, вона сказала у своїй промові біля труни коханого чоловіка Юрія Халецького.

Дружина полеглого Захисника Антоніна Федорович сказала промову під час церемонії прощання: відео

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