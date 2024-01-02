Дружина окупанта приїхала на Запоріжжя, аби зустріти новий рік зі своїм чоловіком. Але живим його не застала. Після цього вона звернулася до усіх мобілізованих і їх дружин із закликом тікати з України, передає НСН.

Дружина окупанта підкреслила, що мешканцям захоплених територій все це не потрібно, вони не хтіли, аби їх «визволяли», тож російські військові гинуть тут ні за що.

Дружина мобілізованого окупанта із Санкт-Петербурга приїхала до нього в захоплений Росією Бердянськ на Новий рік, але живим не застала. Окупант не дожив до зустрічі один день. Відповідне відео публікують у мережі.

З відеозвернення Марії Ішкової стало ясно, що мобілізований провів понад рік на українській землі. Спочатку у районі Сватово-Кременної, а потім на Запорізькому напрямку. Росіяни запланували сімейну новорічну зустріч у Бердянську, але за день до приїзду дружини окупант “достроково завершив свою військову кар’єру назавжди”.

Я хочу сказать всем людям, кто борется за своих любимых мужчин: сражайтесь за них сейчас, именно сегодня, делайте все возможное. Я считаю, что единственное возможное – это бегство. Если ваш муж вернулся в отпуск домой, бегите с ним. Я не успела. На счету каждый божий день. Потом вашего близкого человека уже нет, – закликає вдова окупанта

Також вона сказала, що в Україні щодня гинуть сотні і навіть тисячі загарбників, але росіянам по телевізору це не покажуть.

Дружина окупанта приїхала на Запоріжжя і звернулася до росіян: відео

«Біжіть, поки не пізно, місцевим все це не потрібно» – дружина окупанта приїхала на Запоріжжя

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