Дружина військового встановила світовий рекорд, вишивши 150 прикрас для міської ялинки

Дружина військового Галина Ковальська встановила світовий рекорд, вишивши 150 прикрас для міської новорічної ялинки. Цю диво-ялинку можна побачити у місті Жовква на Львівщині. Вона росте на центральній площі міста, передає НСН.

Відкриття ялинки відбулося 1 грудня. Про це повідомила у Фейсбуці Жовківська міська рада. Усіх охочих запрошували відвідати захід. Влада міста зазначала, що мешканка Жовкви встановила рекорд України, але виявилося, що – світу. Про це під час відкриття ялинки розповіла генеральна директорка Книги рекордів України Ганна Крисюк, яка була присутня на заході. Вона вручила майстрині відповідний диплом.

Про цей рекорд точно будуть знати 50 країн. Це можливість звернути увагу на свій регіон, свою країну і залучити ще більше допомоги тим, кому вона зараз потрібна. Цей рекорд присвячується захисникам, і в коді вишивки закладено дуже багато любові і віри в перемогу, позитивних, патріотичних мотивів, які символізують нас як сильну націю, – прокоментувала Ганна Крисюк

Галина Ковальська виготовляла унікальні ялинкові прикраси протягом цілого року. Кожна з кульок зроблена зі створеної власноруч української вишивки та декоративних квітів.

Ці патріотичні кульки пані Галина подарувала рідному місту та присвятила їх воїнам та їхнім дітям.

Мене надихала думка про те, що попри війну наші діточки не повинні бути без ялинки. Наприкінці року кожна людина складає власний звіт перед собою. Кожна сім’я прикрашає вдома ялинку. Тому наша красуня має бути прикрашена теж, як в кожній сім’ї. Любімо українське і ставаймо добрішими, – закликала Галина Ковальська

Чоловік рекордсменки служить у 63-ій бригаді. Сама ж вона, окрім творчості, займається підприємницькою діяльністю.

На заході, присвяченому відкриттю міської ялинки, Галина Ковальська провела майстер-клас з виготовлення іграшок, які продадуть на аукціоні, а виручені кошти підуть на закупівлю дронів для ЗСУ.

Зазначимо, що, за словами місцевих мешканців, у Жовкві на Львівщині вже багато років не купують ялинок, а прикрашають живе дерево, що росте на центральній площі. У цьому році воно особливо гарне.

Дружина військового встановила світовий рекорд, вишивши 150 прикрас для міської ялинки: фото

Фото: НСН

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