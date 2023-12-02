У Львові встановили головну ялинку, яку подарували місцеві мешканці

Напередодні Дня святого Миколая у Львові встановили головну ялинку. Її подарували місту мешканці мікрорайону Білогорща Йосип і Галина Панас. Дерево прикрасять торішніми гірляндами.

Як передає НСН, про це повідомила Львівська міська рада.

Ялинка заввишки 14 метрів. Подружжя розповіло, що дуже любить це дерево, але для їхнього подвір’я воно вже завелике, тому вирішили подарувати ялинку місту.

«Цю ялинку мій чоловік привіз з Карпат десь 20 років тому. Вона з такого маленького саджанця виросла на 14 метрів. Раніше ми щороку прикрашали її до Різдва, але з часом це вже стало неможливо, адже вона так сильно виросла!», розповіла Галина.

Тому, додає жінка, вирішили порадувати ялинку громаді «в цей тяжкий для країни час, коли всі стараються економити кошти».

Важливо, що не лише дерево, а й його зрізання, перевезення і встановлення є безкоштовним для міста.

«Перед тим, як зрізати ялинку, ми її оглядаємо і проводимо підготовці дії. Нам важливо правильно все зробити, щоб максимально обережно зрізати дерево і покласти на тягач, щоб не пошкодити ялинку. Так само важливо його якісно встановити в центрі міста. Кран і тягач підприємці нам дають безкоштовно, і робота людей, які задіяні до процесу, також окремо не фінансується, адже це працівники нашого ЛКП. Тобто на головну ялинку місто не витрачає жодної копійки», пояснює Андрій Шульський, заступник директора ЛКП «Зелений Львів».

Головну ялинку Львова прикрасять світловою ілюмінацією, яку закупили ще у 2018 році, а на верхівку замість зірки символічно повісять протитанкового «їжака», якого зробили на «Львівелектротранс».

Цікаво, що освітлення святкового дерева споживатиме 1 кВт на годину (для порівняння, електрочайник споживає за 1 раз від 1,7 до 2,5 кВт, а пральна машинка – 1.8-2.3 кВт). У випадку відключення електроенергії на проспекті Свободи, ялинку окремо підсвічувати не будуть.

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