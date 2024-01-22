У День народження Максима Кривцова відкриється фотовиставка полеглого поета у Києві, повідомляє НСН.

22 січня 2024 року полеглому поету Максиму Кривцову виповнилося б 34 роки. Але він пішов у засвіти 33-рычним.

Саме сьогодні у Squat 17b відкриється виставка «Далі: Я поверну собі своє життя». Цей проєкт присвячений пам’яті поета й військового.

Виставка складатиметься з 24 фоторобіт Максима Кривцова і буде доповнена його поезіями. Побачити світлини можна до 3 лютого 2024 року. Проєкт, який запрошує відвідати кураторська група, — це сукупне бажання друзів і близьких віддячити, зробити все, щоб Максим зрадів.

Офіційне відкриття буде приурочене до дня народження автора. Під час події всі охочі зможуть послухати поезію зі збірки «Вірші з бійниці», яку читатимуть друзі та близькі Максима.

22 січня Максим мав святкувати день народження — на нулі чи в колі близьких. Хоч Росія забрала його життя, але друг «Далі» мав те, що неможливо вбити. Рукописи й світлини, відскановані знімки, переписані руками й опубліковані в соцмережах, перечитані уважними очима вірші на сторінках книги. Весь цей доробок промовляє — «Я поверну собі своє життя», — розповіла співзасновниця культурного проєкту Squat 17b, кураторка виставки Дар’я Криж

Усі роботи, а також листівки з ілюстраціями українських художників і художниць можна буде придбати. Виручені з продажу робіт кошти передадуть на збереження пам’яті про Максима Кривцова.

Відкриття виставки: 22 січня, 18:30

Адреса: Київ, Squat 17b (вул. Терещенківська, 17Б)

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