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У Києві простилися з поетом Максимом Кривцовим, який загинув на фронті (фото, відео)

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У Києві простилися з поетом Максимом Кривцовим, який загинув на фронті (фото, відео)

У Києві простилися з поетом Максимом Кривцовим, який загинув на фронті, передає НСН з посиланянм на низку ЗМІ.

У четвер, 11 січня, у Михайлівському золотоверхому соборі, що знаходиться у столиці України, відбулася заупокійна панахида. На ній було вшановано пам’ять загиблого воїна та поета Максима Кривцова. Попрощатися з ним прийшло близько сотні українців. Про це повідомляє Українська правда.

Після панахиди похоронна процесія вирушила до Майдану Незалежності.

Після прощання процесія відправиться до місця поховання – рідного міста Максима – Рівне. Чин похорону відбудеться у п’ятницю, 12 січня, – йдеться у матеріалі

Нагадаємо, на початку січня 2024 року стало відомо про загибель поета і військовослужбовця Максима Кривцова із позивним “Далі”.

Максим Кривцов: що про нього відомо

Максим Кривцов був поетом, військовим, автором книги «Вірші з бійниці», визнаної однією з найкращих українських книжок 2023 року за версією українського ПЕН.

Кривцов пішов на війну добровольцем 2014 року. Згодом працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС і Veteran Hub. Після повномасштабного вторгнення росіян 2022-го повернувся на фронт.

У Києві простилися з поетом Максимом Кривцовим: фото, відео

Фото і відео зі скорботної церемонії публікує видання Украина Сейчас.

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Раніше ми писали: Вся стрічка плаче: на війні загинув український поет Максим Кривцов

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