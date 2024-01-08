Увечері 5 січня на війні загинув пілот МіГ-29 Владислав Залістовський із позивним Blue Helmet. Йому було лише 23 роки.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Суспільне.

На війні загинув пілот МіГ-29 Владислав Залістовський – що відомо

Владислав Залістовський родом із Малина Житомирської області. У 2021 році закінчив льотний факультет Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Був пілотом бойового літака МіГ-29.

Загибель пілота підтвердив побратим Владислава Залістовського.

“Ми втратили не просто пілота, а й надійного побратима, друга, сина та просто чудову та яскраву людину Владислава! Він був одним з тих, з ким я б виконав будь-яке завдання з впевненістю, що він мене не залишить у важкій ситуації, що було і по військовій справі, і по життю в цілому! Владислав загинув, захищаючи наше небо, хоча йому було всього лиш 23. Тільки вдумайтеся в цю цифру 23 роки, а він був пілотом бойового літака МіГ-29 і мав на своєму рахунку вже десятки бойових вильотів. Я схиляю голову перед ним і віддаю шану, як справжньому бойовому пілоту, який загинув, захищаючи Україну!”, написав в Instagram Air Fighter.

Також про загибель воїна повідомила його дівчина Євгенія Нестеренко.

“Я ніколи не думала, що на моїй сторінці буде подібний пост. Ти любив свою роботу, своє життя, своє небо, але воно зіграло з тобою злий жарт. Ти назавжди залишишся в моєму серці найкращим хлопчиком у світі. І не тільки в моєму. Мені так багато твоїх знайомих кажуть, що ти — найкращий. Тебе справді всі дуже люблять! Тобі було всього 23… Але чомусь небо забирає кращих. Вічного тобі польоту, мій янголе”, написала в Instagram дівчина Владислава Залістовського Євгенія Нестеренко.

На смерть пілота відреагував Вадим Ворошилов KARAYA. Він написав у соцмережах, що бракує слів, щоб висловити свої думки.

“Тільки 23 роки, він віддав свою молодість військовій справі, захисту нашої Держави. Україна втрачає найкращих своїх синів”, н аголосив він.

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