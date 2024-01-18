Мрії повинні збуватися… Залужний зробив фото з книгою полеглого поета Максима Кривцова

Головнокомандувач ЗСУ Залужний зробив фото з книгою полеглого поета Максима Кривцова. Світлину оприлюднив український художник та письменник Валерій Пузік.

Валерій Залужний зробив фото у своєму кабінеті. У руках він тримає збірку Максима Кривцова “Вірші з бійниці”. Нагадаємо, цю книжку внесли до рейтингу найкращих книг 2023 року за версією ПЕН Україна.

“Мрії повинні збуватися. Книга Максима Кривцова у Валерія Залужного”, – підписав знімок Валерій Пузік.

Вірогідно, Максим Кривцов мріяв подарувати свою книгу головкому, але не встиг. Як і багато чого іншого в своєму короткому житті, яке відібрали окупанти. Але, незважаючи на свій молодий вік, Максим уже увійшов у історію – і війни, і літератури.

Поету було лише 33 роки. Збірка «Вірші з бійниці» була першою у нього. Максим навіть не встиг насолодитися нею…

Нагадаємо, Максим «Далі» Кривцов загинув 7 січня. Вірогідно, разом з ним загинув і його рудий кіт, якого хлопець дуже любив і опікувався ним на фронті. Часто публікував світлини з ним.

З Максимом Кривцовим попрощалися 11 січня у Києві у Михайлівському Золотоверхому соборі. 12 січня із захисником попрощалися у його рідному місті – Рівному.

Одним із найвідоміших віршів Максима Кривцова є “Жовтий скотч”. Гурт “Юркеш” поклав його на музику – пісня стала саундтреком до фільму “Наші котики”.

Максим пішов на війну добровольцем ще у 2014 році. Потім він працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС та у Veteran Hub-і. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся на фронт.

Предзамовлення книги Максима Кривцова можна за цим посиланням.

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