Через ворожу атаку 10 лютого у Харкові загинула вся родина: подружжя та троє дітей (відео)

Унаслідок нічного російського обстрілу 10 лютого у Харкові загинула вся родина: чоловік з дружиною та троє їхніх дітей: семимісячне немовля, 7-річний і 4-річний хлопчики

Про це розповів керівник ОВА Олег Синєгубов, передає НСН.

За його словами, загоряння сталося після російської атаки через виток палива, який спричинив витік небезпечної речовини по вулиці, де розташований житловий сектор.

Тіло чоловіка знайшли в коридорі будинку, а мама з дітьми намагалася врятуватися у ванній кімнаті. Тривають пошуки тіла наймолодшого хлопчика, додав Синєгубов.

В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина. Загальна кількість жертв у Харкові наразі сягнула 7.

Через ворожу атаку 10 лютого у Харкові загинула вся родина: подружжя та троє дітей

Окрім того, отримали поранення дві жінки 61 та 39 років, а також 45-річний чоловік.

Наразі встановлюються всі обставини. На місці працюють відповідні служби, резюмував керівник ОВА.

Як відомо, вночі російські окупанти атакували Харківщину дронами типу Shahed. У Харкові поцілили по АЗС, унаслідок цього розлилося пальне й загорілися приватні житлові будинки.

Про нічну атаку

Уночі 10 лютого сили ППО збили 23 з 31 ударні безпілотники типу “Шахед”, якими російські окупанти намагалися атакувати Україну. Основні напрямки удару — Одещина та Харківщина.

Одеська область зазнала трьох хвиль атак дронами за ніч. Відомо про чотирьох постраждалих, пошкоджена припортова інфраструктура.

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