Окупантами була здійснена атака по Україні 10 лютого дронами-камікадзе типу “Шахед”. Стало відомо, скільки безпілотників збила ППО

Сили ППО знищили 23 безпілотники.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

“У ніч на 10 лютого 2024 року противник атакував 31 ударним БпЛА типу Shahed-136/131 з Балаклави та мису Чауда – Крим, а також Курської області РФ”, – повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

Внаслідок бойової роботи знищено 23 “Шахеди” в межах Одеської та Харківської областей.

Атака по Україні 10 лютого “Шахедами”: скільки дронів збила ППО

Атака “Шахедів” 10 лютого

Війська РФ у ніч з 9 на 10 лютого запустили по території України кілька груп ударних безпілотників типу “Шахед” з північного та південного напрямів.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Харкові зафіксовано влучання у Немишлянському районі, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Пізніше стало відомо, що у Харкові загинули семеро людей, серед них кілька дітей. Внаслідок сильної пожежі знищено понад 14 будинків.

Крім того, окупанти сьогодні вночі атакували Одеську область ударними дронами, всього зафіксовано три хвилі атак. Під ударом у регіоні була припортова інфраструктура. За попередніми даними, відомо про чотирьох постраждалих.

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