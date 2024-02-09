Нічна повітряна атака 9 лютого: спалахнули пожежі, є руйнування – все, що відомо (фото, відео)

Ворогом була здійснена чергова нічна атака 9 лютого. Росіяни запускали по Україні «Шахеди». Більшість вдалося збити, але є руйнування. НСН розповість все, що відомо на цей момент.

Інформація від Повітряних Сил

У Повітряних Силах повідомляють, що у ніч на 9 лютого 2024 року противник завдав удару 16-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з мису Чауда – Крим та Курської області – рф.

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті бойової роботи знищено 10 «шахедів» у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

Нічна повітряна атака 9 лютого: ситуація в регіонах

Харківська область

Після півночі окупанти завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади Харківської області. Зафіксували щонайменше п’ять «Шахедів».

Внаслідок ударів ворожих БПЛА сталося загорання цивільної нежитлової інфраструктури.

Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літньго майданчику ресторана та 3-х легкових автомобілів.

Постраждав цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу надали на місці.

Внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, трьохповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня.

Пошкоджена та знищена виключно цивільна інфраструктура! – підкреслюють у Харківській ОВА

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