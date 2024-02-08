Повітряна атака в ніч на 8 лютого: виникли пожежі, багато руйнувань – все, що відомо (фото, відео)

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака в ніч на 8 лютого. Більшість «шахедів», запущених росіянами, вдалося збити. Але є влучання і руйнування. НСН розповість все, що відомо на даний момент. Матеріал оновлюється.

Інформація від Повітряних Сил

У Повітряних Силах інформують, що у ніч на 8 лютого 2024 року противник завдав удару 17-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з мису Чауда – Крим.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті бойової роботи знищено 11 «шахедів» у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей.

Повітряна атака в ніч на 8 лютого: ситуація в регіонах

Миколаївська область

Внаслідок нічної атаки «шахедами» на Миколаїв є руйнування, виникли пожежі.

Про це повідомляють голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич, а також ГУ ДСНС України в Миколаївській області.

«Обстежуємо територію. Відомо, що пошкодження отримали понад 20 житлових будинків – приватні та багатоповерхові, офісні приміщення, приватне підприємство. Є наслідки на території комунального підприємства. На щастя обійшлося без постраждалих. Детальніше про пошкодження повідомлю згодом. Комунальні бригади приберуть територію від уламків та сміття. Завантажуємо зараз і будматеріали» , – написав Сенкевич

У зведенні Миколаївської ОВА вказується, що в ніч проти 8 лютого силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищено три БПЛА типу «Shahed 131/136».

«Вночі, 8 лютого, ворог атакував місто БпЛА типу Shahed 131/136. Внаслідок влучення сталося займання на території промислового підприємства та приватного будинку. Підрозділами ДСНС пожежу було оперативно ліквідовано. Також пошкодження отримали багатоквартирні будинки та об’єкт спортивної інфраструктури. Постраждалих немає», – написав Кім

У ГУ ДСНС України показали гасіння пожеж, що виникли в результаті ворожої атаки.

Сьогодні вночі знову ворог атакував Миколаїв БпЛА типу Shahed 131/136. Внаслідок влучень отримав пошкодження приватний житловий сектор та виникла пожежа. Також сталася часткова руйнація та спалахнула пожежа на спортивному інфраструктурному об’єкті», – сказано в повідомленні.

Займання оперативно загасили площами 150 та 60 кв. м. До виконання робіт за призначенням залучалося 42 рятувальники та 10 одиниць техніки Головного управління ДСНС України в Миколаївській області.

Вінницька область

Унаслідок падіння уламків ліквідованих українською ППО ворожих безпілотників на Вінниччині спричинено пожежу на одному з інфраструктурних об’єктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов

“Цієї ночі на Вінниччині уламками збитих БПЛА спричинено пожежу на одному з інфраструктурних об’єктів”, – написав він у телеграм-каналі

Рятувальники вже локалізували вогонь, зараз завершують роботи з ліквідації. Постраждалих немає.

Одеська область

В ніч на 8 лютого рф атакувала Одесу “шахедами”. Під ударом була цивільна інфраструктура, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

Ударом “шахеда” пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу – пробитий дах, перекриття, вибиті вікна.

Розбити коледж, налякати дітей, порушити навчальний процес – все це засоби терору, якими ворог тисне на мирних одеситів. Так молодому поколінню нав’язується «руський мир»? – коментують наслідки атаки в Силах оборони Півдня.

За уточненими даними під час нічної атаки постраждали двоє патрульних поліцейських, які прямували на місце влучання для надання допомоги громадянам. Під час повторного вибуху отримали мінно-вибухові травми. Вони госпіталізовані, їх стан стабільний.

Дніпропетровська область

Пізно увечері оборонці з ПвК “Схід” збили в Криворізькому районі ворожий безпілотник. Про руйнування не повідомляється.

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