На Запоріжжі ліквідували російського пропагандиста з «Росії-24» Максудова. Про це повідомляють ворожі ЗМІ, передає НСН.

Так званий, військовий кореспондент «Росія 24» Борис Максудов, який без запрошення і незаконно приїхав до чужої країни, аби брехливо «висвітлювати» влаштовану його державою війну, загинув після удару з боку ЗСУ. За словами джерел, поранення він отримав внаслідок скидання боєприпасу з безпілотника.

За даними російських ЗМІ, вдень 22 листопада Максудов вів зйомку неподалік села Мирного, коли з безпілотника було скинуто вибуховий пристрій.

Вірогідно, мова йде про Мирне Оріхівської громади (знаходиться на відстані 25 км від Оріхова)..

На Запоріжжі ліквідували російського пропагандиста

Пропагандист отримав множинні уламкові поранення, відкриті переломи кінцівок і в нього відірвало пальці.

Він був доставлений до військового шпиталю Токмака, звідки його вночі вирішили перевести в Джанкой. Однак дорогою він помер незважаючи на всі зусилля медиків. І більше не зніматиме брехливих сюжетів у чужій країні, куди його ніхто не кликав.

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