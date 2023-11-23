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На Запоріжжі ліквідували російського пропагандиста з «Росії-24» Максудова

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На Запоріжжі ліквідували російського пропагандиста з «Росії-24» Максудова
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На Запоріжжі ліквідували російського пропагандиста з «Росії-24» Максудова. Про це повідомляють ворожі ЗМІ, передає НСН.

Так званий, військовий кореспондент «Росія 24» Борис Максудов, який без запрошення і незаконно приїхав до чужої країни, аби брехливо «висвітлювати» влаштовану його державою війну, загинув після удару з боку ЗСУ. За словами джерел, поранення він отримав внаслідок скидання боєприпасу з безпілотника.

За даними російських ЗМІ, вдень 22 листопада Максудов вів зйомку неподалік села Мирного, коли з безпілотника було скинуто вибуховий пристрій.

Вірогідно, мова йде про Мирне Оріхівської громади (знаходиться на відстані 25 км від Оріхова)..

На Запоріжжі ліквідували російського пропагандиста з «Росії-24»

На Запоріжжі ліквідували російського пропагандиста

Пропагандист отримав множинні уламкові поранення, відкриті переломи кінцівок і в нього відірвало пальці.

На Запоріжжі ліквідували російського пропагандиста з «Росії-24»

Він був доставлений до військового шпиталю Токмака, звідки його вночі вирішили перевести в Джанкой. Однак дорогою він помер незважаючи на всі зусилля медиків. І більше не зніматиме брехливих сюжетів у чужій країні, куди його ніхто не кликав.

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