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Під Авдіївкою ліквідували відомого російського неонациста

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Під Авдіївкою ліквідували відомого російського неонациста
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Під Авдіївкою ліквідували відомого російського неонациста, який був засуджений за подвійне вбивство. Про це з посиланням на Regnum повідомляє УНІАН, передає НСН.

Під Авдіївкою ліквідували соратника лідера російського неонаціоналістичного угруповання Максима Марцинкевича (Тесака) – неонациста Максима Арістархова, який рік тому отримав 16 років колонії за подвійне вбивство.

Про це повідомило Regnum із посиланням на джерело, а також інформацію виданню підтвердила його сестра Анастасія.

Тіло шукають і не можуть знайти. Ми довгий час шукали, бо він перестав виходити на зв’язок. Його товариші по службі, які були з ним у загоні, розповіли, що в них прилетів касетний боєприпас. Двоє людей опинилися в лікарні після прильоту, а мій брат загинув, – сказала Анастасія Арістархова

За даними Regrum, Аристархов вирушив на війну у вересні 2023 року і потрапив до загону ‘Шторм Z’.

У липні 2022 року одіозний окупант отримав 16 років позбавлення волі у справі про вбивство двох людей у ​​2007 році на ґрунті міжнаціональної ненависті. Звинувачення Аристархову висунули на підставі свідчень Марцинкевича, які він дав незадовго до своєї загибелі в колонії.

Ще новини України: Ситуація під Авдіївкою складна – ворог готується до нових штурмів, підтягує техніку та війська

 

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