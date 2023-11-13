ЗСУ ліквідували звукорежисера «Папиных дочек» і «Реальных пацанов», який прийшов в Україну зі зброєю в руках у якості окупанта. Про загибель Валентина Ушакова повідомили російські ЗМІ, передає НСН з посиланням на obozrevatel.

Як стало відомо, у вересні цього року звукорежисер російських серіалів Валентин Ушаков поповнив лави терористів та вбивць, але вже менше ніж через місяць його було ліквідовано захисниками України. Днями на пропагандистому каналі ТНТ показали фінальну серію комедійного серіалу ‘Реальні пацани’ – головні герої прийшли до госпіталю до поранених окупантів та почали їм співати. Як виявилося, останній епізод зробили таким не за наказом Кремля (хоча без цього, напевно, не обійшлося), а на згадку про звукорежисер проекту.

Практично одразу після того, як Ушакова відправили на фронт вбивати українців, він зник безвісти. У жовтні стало відомо про його загибель. 11 листопада 44-річного друга ‘Реальних пацанів’ поховали у селі Кужмара в Республіці Марій Ел, передають пропагандистські ЗМІ.

Стало відомо, що окупант отримав на фронті поранення через гранату, скинуту з дрона – вибухом йому відірвало ногу. Санітари з Чувашії намагалися надати йому допомогу: завантажили загарбника на ноші, почали транспортування, як раптом було скинуто ще одну гранату. Повторний снаряд ліквідував уже всіх ворогів.

Ще новини України: Під Авдіївкою ліквідували відомого російського неонациста