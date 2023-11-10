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Бійці РДК поблизу Брянська ліквідували підполковника ФСБ (фото)

Журналіст
Бійці РДК влаштували засідку поблизу Брянська та ліквідували підполковника ФСБ
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Бійці РДК (російського добровольчого корпусу), які воюють на боці України, проникли в Брянську область і знищили там підполковника ФСБ.

Йдеться про підполковника ФСБ Сергія Шатия. Цю інформацію hromadske підтвердило джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони України, передає НСН.

Перед цим низка російських Telegram-каналів написали, що невідомі розстріляли автомобіль прикордонного управління у Брянській області. Унаслідок нападу загинув підполковник ФСБ.

За даними Baza, напад на УАЗ «Патріот» стався на околиці села Улиця Брянської області.

Близько 16 години 9 листопада невідомі відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого втекли.

На місці загинув заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення, підполковник Сергій Шатий.

Тим часом РДК у ніч проти 10 листопада опублікував пост, у якому заявив, що «диверсійно-розвідувальна група РДК успішно провела засідку на транспорт противника у Брянській області». Інших подробиць не наводилося, але бійці пообіцяли пізніше викласти відео «об’єктивного контролю».

Бійці РДК поблизу Брянська ліквідували підполковника ФСБ (фото)3

Бійці РДК поблизу Брянська ліквідували підполковника ФСБ (фото)2

Бійці РДК поблизу Брянська ліквідували підполковника ФСБ (фото)1

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