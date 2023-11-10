Бійці РДК поблизу Брянська ліквідували підполковника ФСБ (фото)

Бійці РДК (російського добровольчого корпусу), які воюють на боці України, проникли в Брянську область і знищили там підполковника ФСБ.

Йдеться про підполковника ФСБ Сергія Шатия. Цю інформацію hromadske підтвердило джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони України, передає НСН.

Перед цим низка російських Telegram-каналів написали, що невідомі розстріляли автомобіль прикордонного управління у Брянській області. Унаслідок нападу загинув підполковник ФСБ.

За даними Baza, напад на УАЗ «Патріот» стався на околиці села Улиця Брянської області.

Близько 16 години 9 листопада невідомі відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого втекли.

На місці загинув заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення, підполковник Сергій Шатий.

Тим часом РДК у ніч проти 10 листопада опублікував пост, у якому заявив, що «диверсійно-розвідувальна група РДК успішно провела засідку на транспорт противника у Брянській області». Інших подробиць не наводилося, але бійці пообіцяли пізніше викласти відео «об’єктивного контролю».

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