В Криму уражено десантні кораблі окупантів з живою силою і технікою – подробиці і відео від ГУР

Як повідомлялося раніше, сьогодні вночі в районі Черноморська і Феодосії пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що в Криму уражено десантні кораблі окупантів. Про це офіційно інформує Головне управління розвідки і публікує відео, передає НСН.

У результаті нічної операції на території тимчасово окупованого Криму воїнами уражено малі десантні кораблі чорноморського флоту рф, – повідомляють у ГУР

Йдеться про катери проекту 11770 ( класу «серна»).

На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.

Зазначається, що малі десантні катери класу «серна» держава-агресор росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту.

Крім того, росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси «тор-м2» для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у нашому Чорному морі.

Малий десантний корабель класу «серна» має високу швидкість, може вміщати до 45 тонн вантажу та 92 особи озброєного десанту.

Окупанти використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти або евакуації.

А в умовах фактичної відсутності у росіян корабельних засобів ППО після низки атак Сил безпеки та оборони України такі катери із ЗРК на борту слугували для загарбників прикриттям кораблів чф рф на рейдах.

Тепер і ця ідея росіян зруйнована! – констатують в українській розвідці

В Криму уражено десантні кораблі окупантів: відео

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