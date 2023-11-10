Окупанти повідомляють про вибухи в Криму вночі 10 листопада – що відомо

Окупанти повідомляють про вибухи в Криму вночі 10 листопада. Вибухи лунали у тимчасово окупованих кримському селищі Чорноморське та місті Феодосія. Ймовірно, в першому місці йдеться про ураження казарми й катерів загарбників, а в другому – нафтобази.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Телеграм-канал «Крымский ветер».

За даними моніторингових каналів, перші вибухи в селищі Євпаторійського району Криму пролунали близько 05:35 у п’ятницю. Прихильники окупантів у місцевих пабліках одразу запанікували, випитуючи: «що й куди прилетіло».

«До речі, про вікна: в когось із моїх сусідів у багатоповерхівці добре так посипалися, судячи зі звуку», писали вони, хоча деякі запевняли, що це російська ППО була «на сторожі».

Telegram-канал «Крымский ветер» зі свідчень підписників оцінив, що в Чорноморському було чотири-п’ять прильотів – ймовірно, по прикордонзаставі. Але згодом там додали, що в селищі прилетіло по казармі російських окупантів.

«І, ймовірно, два катера в морі відмінусували», йдеться в повідомленні.

Зазначається, що місцеві рятувальники почали розбирати завали казарми, а водолази розпочали роботу в морі. У мережі опублікували відео прильоту, який трапився о 05.46.

Також, за даними місцевих пабліків, у Феодосії може бути пошкоджено нафтобазу.

Менш ніж через годину після вибухів міноборони країни-агресора РФ поспішило заявити про «збиття українських» БПЛА, які нібито хотіли атакувати об’єкти окупантів.

Відомство стверджує, що черговими силами ППО два «українські» безпілотники були «перехоплені» над Кримом і ще одни «знищено» над російською Тульською областю.

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