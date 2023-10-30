Росіяни повідомляють про 17 поранених окупантів в Криму внаслідок ракетного удару, передає НСН.

За даними ЗМІ РФ, ракетна атака була здійснена сьогодні, 30 жовтня в районі 3 години ночі неподалік села Оленівка. Атаковано місце дислокації ракетно-зенітного полку ППО МО РФ. 17 військовослужбовців поранено. Пошкоджено також 5 автомобілів, один із них не підлягає відновленню.

Також росЗМІ повідомляють, що два безекіпажні катери нібито намагалися атакувати порт Севастополя. І нібито один із них був знищений, а другий розвернувся і втік.

За даними видання «База», катери нібито виявили в акваторії Чорного моря близько 3:30 ночі на відстані 8 кілометрів від Севастополя.

Тим часом речниця ОК “Південь” Наталя Гуменюк повідомила, що зараз в окупованому Криму відбувається дуже потужний маневр силами та засобами. Всі усвідомлюють, що росіяни намагаються створити з півострова військовий хаб, де будуть зберігати у певному ступені готовності свої ресурси.

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